Львова-Белова сообщила о возвращении домой на Украину еще девяти детей

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Еще девять украинских детей, находившихся в России, направлены на родину к своим семьям, сообщила журналистам уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова.

"Сегодня по поручению президента России Владимира Путина воссоединяем группу детей, находившихся в России, с их родителями и другими родственниками, которые проживают на Украине. Это группа из восьми мальчиков в возрасте от 12 до 17 лет и одной девочки 17 лет, она жила у бабушки в Крыму, а захотела переехать к маме в Киев", - сказала Львова-Белова после встречи с этими подростками.

По ее словам, большинство детей были в России с близкими родственниками.

Львова-Белова отметила, что значительную помощь в процессе воссоединения оказывает Катар, в посольстве которого прошла встреча.

"Представители страны участвуют в переговорах с украинской стороной, сопровождают детей и родственников, несут транспортные и другие расходы, - сказала омбудсмен. - Также в работе участвуют Международный Комитет Красного Креста, региональные детские омбудсмены, представители профильных ведомств, правоохранительные органы".

Всего при содействии уполномоченного 80 детей из 62 семей воссоединились с родственниками на Украине и в третьих странах и 13 детей из восьми семей воссоединились с родственниками в России, уточнила омбудсмен.