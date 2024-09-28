Под Брянском горит деревообрабатывающее предприятие на площади 2,5 тыс. кв. м

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - В Брянской области загорелось деревообрабатывающее предприятие в поселке Локоть, площадь пожара достигла 2,5 тыс. кв. м, сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Горят два здания по производству поддонов, готовая продукция, пиломатериалы", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

Позднее министерство проинформировало о локализации пожара.

Как уточнили в МЧС, информации о пострадавших не поступало. К борьбе с огнем привлечены 64 человека и 21 единица техники.