Пожар на предприятии в Брянской области потушен

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Пожар на деревоперерабатывающем предприятии в поселке Локоть Брянской области полностью потушен, сообщает МЧС России в воскресенье.

"Огнеборцы МЧС России полностью потушили пожар в Брянской области", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства.

Ранее сообщалось о пожаре на деревоперерабатывающем предприятии на площади 2,5 тыс. кв. м, горели два здания по производству поддонов, готовая продукция и пиломатериалы.