Горячие линии открыли в Дагестане для помощи родным пострадавших при взрыве на АЗС

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Родственники погибших и пострадавших при взрыве на АЗС в Дагестане могут получить психологическую помощь.

Горячие линии открыты на базе Республиканской психотерапевтической поликлиники, наркологического диспансера, Республиканского центра охраны нервно-психического здоровья детей и подростков, министерства образования и науки Дагестана.

С полным перечнем и телефонами психологической помощи можно ознакомиться в телеграм-канале министерства здравоохранения республики.

Накануне около 17:30 произошел взрыв на АЗС в поселке Новый Хушет, расположенном в пригороде Махачкалы. 13 человек погибли, в том числе двое детей, еще 11 пострадали. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.