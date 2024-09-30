Уголовное дело о диверсии завели после повреждения ж/д моста под Самарой

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Возбуждено уголовное дело по факту повреждения железнодорожного моста через реку Самара в минувшую субботу в Самарской области, сообщил секретарь антитеррористической комиссии региона Сергей Решетов в ходе оперативного совещания в облправительстве в понедельник.

"Проведенные правоохранительными органами мероприятия дают основание полагать, что на указанном объекте транспортной инфраструктуры совершен акт беззаконного вмешательства. Возбуждено уголовное дело по статье 281 УК РФ (диверсия)", - сказал Решетов.

Информация о выявленном повреждении элементов однопутного металлического железнодорожного моста через Самару поступила в субботу в 13:35 (12:35 по Москве). Длина сооружения составляет 382 м.

"Движение по мосту было приостановлено и организовано в обход поврежденного объекта транспортной инфраструктуры. Характер повреждения связан с существенным разрушением двух железобетонных плит и плиты дисбалансного мостового полотна", - сказал Решетов. В результате инцидента никто не погиб, добавил он.

28 сентября самарские власти сообщили о хлопке, который произошел у ж/д моста в районе города Кинель. Были повреждены "островки безопасности", никто не пострадал. Движение грузовых поездов приостановлено.

Кроме того, в связи с незаконным вмешательством посторонних лиц в работу ж/д транспорта было приостановлено движение поездов на перегоне 94 км - 103 км - между Самарой и Кинелем. Позже грузовые поезда пустили по главному ходу, на движение пассажирских и пригородных поездов происшествие не повлияло.

Завершить восстановительные работы на данных участках планируется к 3 октября.