Режим ЧС введен на территории лесничества Ростовской области после падения БПЛА

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Власти Ростовской области ввели режим чрезвычайной ситуации в Селивановском сельском поселении из-за лесного пожара, возникшего после падения БПЛА, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем телеграм-канале в воскресенье.

"В Милютинском районе продолжается тушение лесного пожара, возникшего из-за падения БПЛА. На территории лесничества в Селивановском сельском поселении с 14:00 введен режим ЧС", - написал он.

Голубев отметил, что в тушении задействовано 102 человека и 44 единицы техники.

Как добавил глава региона, "в расположенном рядом хуторе Варламовка огнем повреждены жилой дом и хозпостройка".

Ранее сообщалось, что из-за падения БПЛА в Милютинском районе Ростовской области начался лесной пожар на площади 20 га. Работу пожарных осложняет сильный ветер. Для борьбы с огнем вылетел вертолет МЧС.