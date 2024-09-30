Авария оставила без света центр Владивостока

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Специалисты устраняют аварию, из-за которой без света остались несколько центральных улиц Владивостока, сообщило "Владивостокское предприятие электрических сетей".

"В результате аварийного отключения без электроэнергии - часть жилых домов и социально значимых объектов по улицам Лазо, Пушкинской, Светланской, Уборевича и Почтовому переулку", - говорится в сообщении.

Ориентировочное время устранения аварии - 16:05 (09:05 по Москве).