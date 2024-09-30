Устранена крупная авария на магистральном водопроводе в Саратове

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Специалисты Саратовводоканала полностью ликвидировали повреждение на магистральном водопроводе большого диаметра, оставившее без воды жителей нескольких крупных микрорайонов на севере и северо-востоке города, сообщили "Интерфаксу" в мэрии.

"Авария устранена в полном объеме. Холодная вода в штатном режиме подается во все дома", - сказал собеседник агентства.

Авария на водопроводе d1000 мм произошла накануне утром в районе Монахова пруда.

Без воды почти на сутки остались 69 тыс. жителей Саратова.