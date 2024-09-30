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Правительство одобрило проект о ратификации договора о всеобъемлющем партнерстве с КНДР

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Правительственная комиссия России по законопроектной деятельности планирует одобрить законопроект о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР. Об этом сообщил "Интерфаксу" источник, ознакомившийся с документом.

"Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект", - говорится в соответствующем проекте отзыва, отметил собеседник агентства.

Законопроектом предусматривается ратификация договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой, подписанного в Пхеньяне 19 июня 2024 года в целях углубления партнерства и стратегического взаимодействия по широкому спектру направлений.

Реализация положений, предусмотренных законопроектом, не потребует выделения дополнительных средств из федерального бюджета, также указывается в проекте отзыва.

Правительство РФ КНДР
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