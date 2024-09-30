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Проект бюджета внесли в Думу в электронном формате

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Проект федерального бюджета на 2025-2027 годы был внесен в Госдуму в порядке межведомственного электронного документооборота, поэтому 4 571 страница документа поступила в парламент сразу после отправки из правительства, сообщил журналистам глава думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.

"Сразу хочу сказать, я думаю, что все заметили отличие, если когда-то были мешки с томами бюджета, потом была дискета, сегодня первый раз бюджет и все документы поступили в порядке межведомственного электронного документооборота. В тот момент, когда правительство направило его в Госдуму, в 12:00, и, наверное, через какие-то микросекунды, все документы и весь бюджетный пакет поступили в Госдуму. Назову сейчас только одну цифру - бюджет и полагающиеся документы к нему составляют 4 571 страницу", - сказал Макаров.

Согласно Бюджетному кодексу парламент должен рассмотреть проект бюджета в трех чтениях в течение 60 дней после внесения.

"Все вопросы, связанные с бюджетом, рассмотрение всех государственных программ, параметров бюджета, внебюджетных фондов, законопроектов, которые прилагаются к бюджету, будут рассматриваться комитетом по бюджету с трансляцией в интернете с тем, чтобы любой мог посмотреть и определить свое отношение, а заодно увидеть отношение фракций и депутатов, узнать, какую аргументацию выдвигают те или иные авторы инициатив", - сказал депутат.

Андрей Макаров правительство Госдума
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