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Движение поездов близ станции Тихоново в Татарстане приостановлено из-за схода вагона

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Порожний вагон грузового поезда сошел с рельсов на станции Тихоново в Менделеевском районе Татарстана днем в понедельник, движение по участку приостановлено, сообщила пресс-служба Куйбышевской железной дороги (филиал РЖД).

Ожидается задержка пассажирских поездов", предупредили в пресс-службе. В результате происшествия пострадавших нет.

Для устранения последствий схода вагона на место инцидента направлены восстановительные поезда.

Грузовая железнодорожная станция Тихоново расположена между городами Менделеевском и Елабугой, где находятся крупные химические и машиностроительные предприятия.

Татарстан РЖД
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