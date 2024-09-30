Движение поездов близ станции Тихоново в Татарстане приостановлено из-за схода вагона

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Порожний вагон грузового поезда сошел с рельсов на станции Тихоново в Менделеевском районе Татарстана днем в понедельник, движение по участку приостановлено, сообщила пресс-служба Куйбышевской железной дороги (филиал РЖД).

Ожидается задержка пассажирских поездов", предупредили в пресс-службе. В результате происшествия пострадавших нет.

Для устранения последствий схода вагона на место инцидента направлены восстановительные поезда.

Грузовая железнодорожная станция Тихоново расположена между городами Менделеевском и Елабугой, где находятся крупные химические и машиностроительные предприятия.