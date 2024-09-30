Возобновлено движение поездов на грузовой ж/д станции Тихоново в Татарстане

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Куйбышевская железная дорога (КбшЖД, филиал РЖД) завершила восстановительные работы на путях в районе грузовой станции Тихоново в Менделеевском районе Татарстана после схода с рельсов порожнего вагона, сообщила пресс-служба КбшЖД.

Причины инцидента выясняются.

Ранее сообщалось, что днем в понедельник на станции Тихоново сошел с рельсов грузовой вагон. Движение в районе станции было остановлено, что привело, в частности, к корректировке маршрутов нескольких пассажирских поездов.

Грузовая железнодорожная станция Тихоново расположена между Менделеевском и Елабугой, где находятся крупные химические и машиностроительные предприятия. Примерно в 15 км от станции, на другом берегу реки Камы, расположен второй по величине город Татарстана Набережные Челны.