Правительство ждет снижения цен на нефть в долгосрочной перспективе

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Ключевыми факторами на глобальном рынке нефти продолжают оставаться перспективы мировой экономики и балансирующая политика нефтедобывающих стран ОПЕК+, говорится в основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2025-2027 годы, разработанных на основании базового варианта прогноза социально-экономического развития.

Правительство внесло прогноз в Госдуму вместе с бюджетным пакетом.

"В целом ожидается, что благодаря балансирующей роли стран ОПЕК+ цены на нефть марки Brent на среднесрочном горизонте продолжат формироваться в диапазоне $70-80 за баррель с понижательной тенденцией. Долгосрочный же баланс по-прежнему смещен в сторону более низких цен вследствие ожидаемого сокращения спроса по мере роста роли возобновляемых источников энергии в структуре глобального энергобаланса", - говорится в документе.

В Минфине заметили, что рост потребления нефти в КНР после снятия ковидных ограничений внес значительный вклад в рост мирового спроса в 2023 году, однако дальнейший прирост потребления может замедлиться. В то же время рост потребления в других странах Азии (в частности, в Индии) будет оказывать устойчивую поддержку спросу.

Экономические перспективы западных стран также усиливают риски со стороны спроса для сохранения цен на нефть на достигнутом уровне, говорится в документе.