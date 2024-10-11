В Думе предложили рассчитывать налоговые доходы от нефтегаза из реальных условий поставок

Депутаты также предложили отказаться от учета цен на Brent в прогнозе социально-экономического развития

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по энергетике предлагает перейти к расчету налоговых поступлений от нефтегазовой отрасли на основе фактической стоимости российских нефтяных ресурсов, а не использовать искусственно заданные показатели, сказано в отзыве комитета на проект федерального бюджета на 2025-2027 годы.

Комитет также отмечает необходимость предоставления нефтяникам налоговых и инвестиционных льгот для стимулирования добычи.

"Бюджетные поступления от нефтегазовой отрасли по-прежнему оцениваются на базе искусственно заданного показателя налоговой цены нефти, отличного от реальных условий поставок российских ресурсов как на внешние рынки, так и для внутреннего потребления. Предлагается перейти к использованию для целей исчисления налогов в нефтяной отрасли на базе фактической взвешенной стоимости российского ресурса на реальных базисах поставках", - говорится в отзыве.

Депутаты комитета предлагают отразить указанные подходы в рамках следующего цикла подготовки прогноза социально-экономического развития России и формирования бюджета, а также включить налоговую цену нефти в качестве постоянного ключевого показателя в ежегодный прогноз Минэкономразвития.

Также комитет предлагает в дальнейшем при формировании прогноза социально-экономического развития отказаться от использования стоимости Brent, не имеющей отношения к российским поставкам, и прогнозировать только стоимость нефти российских сортов.

В заключении комитет отмечает, что падение цен на нефть может быть компенсировано увеличением ее добычи. В прогнозе социально-экономического развития страны на 2025-2027 годы, внесенном вместе с бюджетным пакетом, ожидается, что в 2027 году добыча нефти составит 533 млн тонн. По мнению комитета, для достижения этого показателя нужно заранее принять меры по стимулированию добычи, предоставив налоговые и инвестиционные льготы. Это поможет сделать вложения в проекты более выгодными в текущих условиях высокой налоговой нагрузки, неконтролируемого роста тарифов естественных монополий и заградительной стоимости заимствований, отмечается в заключении комитета.

В заключении также отмечается, что заложенный в базовом сценарии прогноза Минэкономразвития рост цены Brent эксперты комитета считают оптимистичным, так как он расходится с оценками крупнейших инвестиционных банков и рейтинговых агентств, которые прогнозируют сохранение в 2025 году цены на нефть марки Brent в среднем на уровне $73,5 за баррель на фоне замедления темпов роста экономики КНР, возрастающих рисков рецессии в США, увеличения объема предложения со стороны независимых экспортеров нефти, а также ограниченного влияния ОПЕК+ на динамику нефтяных котировок.

По базовому сценарию прогноза Минэкономразвития, в 2025 году цена Brent составит $81,7 за баррель с последующим снижением до $77 в 2026 году и до $74,5 в 2027 году. Дисконт на российскую нефть к марке Brent, по прогнозу, снизится до $12 за баррель в 2025 году, а уже в 2027 году составит $9. Соответственно, цена на российские нефтяные ресурсы на мировом рынке оценивается в $69,7 за баррель в 2025 году, $66 в 2026 году и $65,5 в 2027 году.