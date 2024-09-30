Площадь лесного пожара в Рачейском лесничестве под Самарой достигла почти 500 га

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Продолжается тушение пожара в Рачейском лесничестве на территории Сызранского района Самарской области, где площадь, пройденная огнем, увеличилась до 469 га, сообщает региональное министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования.

Вертолетом ВВС России Ми-8 в понедельник сброшено более 40 тонн воды.

Отмечается, что тушение пожара осложняют сильная засуха, ветер и задымленность, а также труднодоступность местности.

Сообщение о низовом пожаре на площади 23 га поступило днем в субботу, 28 сентября.

Как сообщалось, в лесах региона установился высокий класс пожарной опасности, с 28 по 30 сентября введен запрет на посещение государственного лесного фонда региона. С 15 апреля по 15 октября в регионе введен особый противопожарный режим.

Рачейское лесничество расположено на территории Сызранского административного района Самарской области. Площадь земель лесного фонда лесничества составляет около 50 тыс. га.