Планку для применения льготного тарифа страхвзносов МСП предлагается поднять до 1,5 МРОТ

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - В Думу внесены поправки к Налоговому кодексу, которыми предлагается сохранить меру по льготным страховым взносам для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в размере 15% в отношении выплат в пользу физического лица, изменив условия ее предоставления с 1 до 1,5 минимальных размеров оплаты труда (МРОТ).

Законопроект внесен в Госдуму вместе с бюджетным пакетом.

Малый и средний бизнес в 2024 году платит страховые взносы по пониженному тарифу 15% к той части выплат в пользу физлиц за месяц, которая превышает федеральный МРОТ, действующий с начала года. С 1 января 2024 года МРОТ утвержден в размере 19 242 рублей.

Правительство внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается с 1 января 2025 года увеличить МРОТ до 22 440 рублей.

Страховые взносы по пониженному тарифу в совокупном размере 15% для субъектов МСП были введены как антикризисная мера в период распространения коронавирусной инфекции, когда многие предприятия были вынуждены приостановить работу по санитарным требованиям.

В пояснительной записке к поправкам в НК сообщается, что предлагаемые решения в части страховых взносов приведут к увеличению доходов бюджетов государственных внебюджетных фондов России в 2025 году на 182,5 млрд рублей, в 2026 году - на 201,7 млрд рублей, в 2027 году - на 218,6 млрд рублей.

В том числе дополнительные доходы бюджета Социального фонда России составят в 2025 году 149,1 млрд рублей, в 2026 году - 164,8 млрд рублей, в 2027 году - 178,6 млрд рублей, бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в 2025 году - 33,4 млрд рублей, в 2026 году - 36,9 млрд рублей, в 2027 году - 40,0 млрд рублей.