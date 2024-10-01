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Банк России отметил, что все чаще заемщики берут кредит сначала в банке, потом - в МФО

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Подавляющее большинство заемщиков сначала берут кредит в банке, а потом идут за займом в микрофинансовую организацию (МФО), говорится в обзоре Банка России о тенденциях в розничном кредитовании.

Количество таких заемщиков за последний год выросло более чем на 20%.

Задолженность у заемщиков, имеющих банковский кредит и заем в МФО, за год увеличилась на 852 млрд рублей.

При этом на заемщиков, которые сначала берут кредит в банке, а затем заем в МФО, приходится более 60% задолженности. За год объем задолженности у таких заемщиков вырос более чем на 50%.

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