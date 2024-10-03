Первый в Карачаево-Черкесии аэропорт может начать работу в 2029 году

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Аэропорт, который планируют построить у курорта "Архыз" в Карачаево-Черкесии, начнет работу в 2029 году, сообщил на "FTT-2024: Форум туристических территорий" генеральный директор АО "УК Архыз" Роман Киранчук .

"Сейчас на всех уровнях идут доклады по проектированию аэропорта. Озвучена дата завершения строительства - конец 2028 года. Прием первых воздушных судов планируется в начале 2029 года", - сказал он.

По его оценке, строительство первого в КЧР аэропорта улучшит транспортную доступность и существенно сократит время в пути до курортной зоны.

Пока поездки от аэропорта Минеральные Воды в Ставропольском крае до "Архыза" занимают 3-3,5 часа. С запуском аэропорта в КЧР время в пути составит немногим более 1 часа.

Аэропорт вблизи курорта "Архыз" будет построен в рамках концессионного соглашения с частным холдингом "Аэропорты регионов". Местом возведения объекта может стать станица Зеленчукская: соответствующие предпроектные предложения по заказу "Аэропортов регионов" в прошлом году подготовил НИИ ГА "Аэропроект". По данным источника "Интерфакса", новый аэропорт сможет обслуживать до 2 млн пассажиров в год.

Начало строительства запланировано на 2025 год.

Всесезонный курорт "Архыз" в Карачаево-Черкесии открылся в декабре 2013 года на восточной границе Западного Кавказа между хребтами Абишира-Ахуба и Габулу. На курорте оборудованы 27 км горнолыжных трасс, восемь канатных дорог, системы искусственного снегообразования.

В перечне имущества "Архыза" значатся земельные участки, образующие особую экономическую зону, созданную на территориях Зеленчукского и Урупского районов Карачаево-Черкесии, и находящиеся в долгосрочной аренде у АО "УК "Архыз".