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Атака БПЛА в Воронежской области ущерба нефтебазе не нанесла

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - При атаке ВСУ на Воронежскую область средствами радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны (РЭБ и ПВО) было сбито несколько беспилотников, пострадавших нет, ущерба нефтебазе не нанесено, сообщил глава региона Александр Гусев.

"Минувшей ночью дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в Воронежской области было уничтожено и подавлено несколько БПЛА. По предварительным данным, пострадавших нет. Небольшое возгорание на пустом резервуаре нефтебазы было ликвидировано сразу после прибытия пожарных. Ущерба нефтебазе не нанесено", - отметил губернатор в своем телеграм-канале в пятницу.

Гусев добавил, что оперативные службы обходят территории для уточнения последствий, повреждений не зафиксировано.

Ранее в пятницу Гусев сообщил о сбитых беспилотниках в Аннинском районе региона, один из них упал на территорию нефтебазы.

Воронежская область
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