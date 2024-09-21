РФ расценивает взрывы пейджеров в Ливане как теракт и поворот к эскалации

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Террористическим актом, который ведет к дальнейшей эскалации напряженности на Ближнем Востоке, назвал постпред России при ООН Василий Небензя серию взрывов устройств связи в Ливане и Сирии.

"То, что на днях произошло в Ливане и Сирии, выводит эскалацию на Ближнем Востоке в новое, высокотехнологическое измерение. И это крайне опасный поворот", - сказал он на заседании Совбеза ООН.

Небензя заявил, что Москва решительно осуждает эти действия и подчеркнул: "Расцениваем случившееся как террористический акт, создающий угрозу региональному миру и безопасности с непредсказуемыми последствиями для всего Ближнего Востока".

По словам российского дипломата, очевидно, что организаторы этого нападения "целенаправленно добивались разжигания масштабной вооруженной конфронтации, стремясь спровоцировать новую большую ближневосточную войну".

Российский постпред добавил, что в этом же ряду стоит и самая масштабная за последний год бомбардировка Израилем юга Ливана после которой был нанесен очередной удар по южной части Бейрута.

"Спираль насилия" явно подрывает активно рекламируемые администрацией президента США Джо Байдена усилия по прекращению огня в секторе Газа, а также по стабилизации обстановки на "голубой линии" в Ливане", сказал Небензя.

По его мнению, ключ к урегулированию нынешней эскалации на Ближнем Востоке лежит в прекращении кровопролития в секторе Газа, а единственным выходом является скорейшее прекращение огня, обмен заложниками и заключенными и организация беспрепятственного гуманитарного доступа в анклав.

"Только так возможно будет перезапустить процесс мирного урегулирование палестинского вопроса на международно-признанной базе, в основе которой лежит принцип "Двух государств для двух народов", в поддержку которого мы последовательно и неизменно выступаем", - резюмировал Небензя.