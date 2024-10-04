Украинский БПЛА атаковал село в Белгородской области

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке беспилотника ВСУ в селе Песчанка Старооскольского городского округа.

"Село Песчанка Старооскольского городского округа атаковано ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нет", - написал глава региона в своем телеграм-канале в пятницу.

По его информации, в результате сброса взрывных устройств частично обрушилось производственное предприятие и произошло возгорание, которое было оперативно ликвидировано пожарными расчётами. В соседнем здании повреждены фасад и остекление. Также в жилом доме от взрывной волны выбиты окна.