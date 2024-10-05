В Горловке шесть человек получили ранения в результате удара беспилотника по автобусу

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Шесть человек получили ранения в результате удара беспилотника по автобусу в Горловке Донецкой народной республики, сообщает мэр города Иван Приходько.

"Поражён попаданием дрона автобус на Комарова. Ранен водитель и пять пассажиров. Слава богу, без погибших", - говорится в сообщении Приходько, распространенном в субботу его пресс-службой.

Также сообщается, что зафиксировано "прямое попадание по Победе в одно из административных зданий".