Поиск

В Горловке шесть человек получили ранения в результате удара беспилотника по автобусу

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Шесть человек получили ранения в результате удара беспилотника по автобусу в Горловке Донецкой народной республики, сообщает мэр города Иван Приходько.

"Поражён попаданием дрона автобус на Комарова. Ранен водитель и пять пассажиров. Слава богу, без погибших", - говорится в сообщении Приходько, распространенном в субботу его пресс-службой.

Также сообщается, что зафиксировано "прямое попадание по Победе в одно из административных зданий".

Хроника 24 февраля 2022 года – 05 октября 2024 годаВоенная операция на Украине
Иван Приходько Донецк Горловка
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Путин в поздравлении Рахмону упомянул о встрече с ним в Москве в ближайшие дни

Гидрометцентр сообщил об аномально теплой погоде в ряде регионов РФ

Гидрометцентр сообщил об аномально теплой погоде в ряде регионов РФ
Военная операция на Украине

Посол РФ заявил, что освобождение Угледара подтверждает бессмысленность поставок Киеву оружия США

Посол РФ заявил, что освобождение Угледара подтверждает бессмысленность поставок Киеву оружия США

Суд в Москве заключил под стражу подданного Нидерландов за нападение на полицейского

Суд в Москве заключил под стражу подданного Нидерландов за нападение на полицейского

Опубликован порядок ведения реестра каналов с аудиторией свыше 10 тыс. подписчиков

Опубликован порядок ведения реестра каналов с аудиторией свыше 10 тыс. подписчиков

Что произошло за день: пятница, 4 октября

Суд в Москве отправил под домашний арест блогеров Чекалиных

Суд в Москве отправил под домашний арест блогеров Чекалиных

Присяжные признали напавшего на мурманского губернатора виновным

Мишустин утвердил новогодние каникулы с 29 декабря по 8 января

Мишустин утвердил новогодние каникулы с 29 декабря по 8 января

ФНБ в сентябре вырос на 621,4 млрд рублей до 12,8 трлн рублей

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });