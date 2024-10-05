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Число пострадавших при ударе беспилотника по автобусу в Горловке увеличилось до девяти

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - До девяти увеличилось количество пострадавших в результате удара беспилотника по пассажирскому автобусу в Горловке Донецкой народной республики, сообщает мэр города Иван Приходько.

"Число раненых увеличилось до девяти человек", - говорится в сообщении Приходько, распространенном в субботу его пресс- службой.

Ранее сообщалось, что в Горловке ДНР в результате удара дрона-камикадзе по пассажирскому автобусу автобусу пострадал водитель и пять пассажиров.

Хроника 24 февраля 2022 года – 05 октября 2024 годаВоенная операция на Украине
Иван Приходько ДНР Горловка
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