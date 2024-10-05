Кабмин выделил 9 млрд руб. на строительство дорог, необходимых для продления трассы М-12

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Правительство РФ выделило 9 млрд рублей на строительство и реконструкцию участков, которые войдут в состав автодороги М-12 "Восток", сообщает сайт кабинета министров в субботу.

Распоряжение, датированное 4 октября, подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

"На опережающее строительство и реконструкцию четырех участков автодорог, необходимых для продления трассы М-12 "Восток" от Казани до Екатеринбурга, выделено 9 млрд рублей", - говорится в распоряжении.

"Речь идет о строительстве обходов городов Нижнекамск и Набережные Челны в Татарстане, обхода населенных пунктов Исаметово, Верхнеяркеево, Лаяшты, Ишкарово, Асяново в Башкирии, а также реконструкции еще двух участков дорог на территории Республики Татарстан", - добавили в кабмине.

Этот вопрос был рассмотрен и одобрен на заседании правительства 3 октября.

В кабинете министров добавили, что принятое решение позволит до конца 2024 года запустить движение по новым участкам дорог, которые, как и вся трасса М-12 "Восток", станут частью международного транспортного коридора "Россия".

Соответствующее распоряжение необходимо для исполнения поручения президента, касающегося увеличения темпов строительства скоростной автомобильной дороги Москва - Нижний Новгород - Казань и ее продления до Екатеринбурга. Владимир Путин дал его по итогам своего послания Федеральному Собранию в 2021 году.