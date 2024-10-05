Корветы Тихоокеанского флота вышли в море для выполнения задач в АТР

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Корветы Тихоокеанского флота (ТОФ) "Громкий", "Резкий" и "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" вышли в море для выполнения поставленных задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), сообщила пресс-служба флота в субботу.

"В рамках предстоящих мероприятий боевой подготовки корветы "Громкий", "Резкий" и "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" проведут в АТР ряд учений", - говорится в сообщении ТОФ.

Отмечается, что в заливе Петра Великого один из корветов принял на борт вертолет Ка-27.

В ходе учений корабли отработают поиск и уничтожение подводных лодок условного противника, а также учебные задачи по противовоздушной и противодиверсионной обороне в море, сказали в пресс-службе.