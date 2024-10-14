Боевые корабли России и Китая выполнили стрельбы в Тихом океане в рамках учений

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Боевые корабли ВМФ России и ВМС Китая в северо-западной части Тихого океана выполнили боевые упражнения с практической стрельбой в ходе проведения учения по противолодочной и противовоздушной обороне, сообщила пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ).

Совместный российско-китайский отряд кораблей в настоящее время проводит патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).

"Согласно плану патрулирования отряд кораблей в назначенном районе выполнил поиск подводной лодки условного противника, отработал задачи по её преследованию. Для уничтожения "вражеской" субмарины экипажи российских кораблей применили реактивно-бомбометные установки РБУ-6000", - сообщили в ТОФ.

"В ходе следующего эпизода учений экипажи кораблей ВМФ России и ВМС Китая отработали задачи отражения воздушного нападения "противника". Для отражения ракетной атаки российскими военными моряками выполнялась стрельба из корабельного зенитного ракетного комплекса "Кинжал". Также корабли применили системы постановки пассивных помех для вывода сил из-под ракетного удара", - добавили в пресс-службе.

В совместном военно-морском патрулировании в АТР от российской стороны задействованы большие противолодочные корабли "Адмирал Пантелеев" и "Адмирал Трибуц". Военно-морские силы Народно-освободительной армии Китая представлены эсминцами "Синин" и "Уси", фрегат "Линь И", а также кораблем комплексного снабжения "Тайху".

Боевые корабли ВМФ России и ВМС Китая приступили к патрулированию в АТР после участия в совместном военно-морском учении "Бэйбу/Взаимодействие - 2024". В ходе выполнения задач патрулирования спланированы ряд тренировок и выполнение учебно-боевых упражнений, в том числе по организации противолодочной обороны и спасению на море.