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Боевые корабли России и Китая отработали противолодочные задачи в Тихом океане

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Корабли ВМФ России и ВМС Китая отработали в северо-западной части Тихого океана противолодочные задачи в рамках совместного патрулирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщила пресс-служба Тихоокеанского флота

"Тактическая группа боевых кораблей провела маневрирование и построение походного ордера в целях организации противолодочной обороны. Для поиска субмарины условного противника был задействован противолодочный вертолёт Ка-27ПЛ", - говорится в сообщении.

В составе тактической группы от российской стороны участвуют большие противолодочные корабли "Адмирал Пантелеев" и "Адмирал Трибуц" ТОФ. От ВМС Китая - эсминцы "Синин" и "Уси", фрегат "Линь И", а также корабль комплексного снабжения "Тайху".

Как отмечает пресс-служба, в ходе выполнения задач патрулирования спланировано проведение ряда тренировок и выполнение учебно-боевых упражнений, в том числе по организации противолодочной обороны и спасению на море.

Корабли ВМФ России и ВМС Китая приступили к совместному патрулированию после участия в военно-морском учении "Бэйбу/Взаимодействие - 2024".

ВМФ России ТОФ Тихий океан Азиатско-Тихоокеанский регион
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