Встреча Путина, Алиева и Пашиняна по армяно-азербайджанскому урегулированию пока не планируется

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян пока не планируют проводить трехстороннюю встречу для урегулирования конфликта между Баку и Ереваном, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Нет, насчет трехсторонней встречи не договаривались", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

"Была такая идея, но она не была кое-кем поддержана", - добавил Ушаков.

По его словам, Россия не возражала против такого формата.