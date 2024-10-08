Песков рассказал о неформальном приеме лидеров СНГ в Ново-Огареве

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Все лидеры стран СНГ приняли участие в неформальной встрече в резиденции российского президента в Ново-Огареве 7 октября и поздравили Владимира Путина с днем рождения, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Он уточнил, что только лидеры СНГ знают о деталях прошедшей встречи, поскольку мероприятие было "абсолютно частное", включающее в себя неформальное общение.

"Хотя, как показывает практика, в ходе таких общений всегда обсуждаются и субстантивные вопросы", - добавил Песков.

Ранее в этот день помощник президента по международным делам Юрий Ушаков отметил, что на встрече в Ново-Огареве "разговор был спокойный, откровенный, дружеский". Он добавил, что "наверняка были и отдельные контакты между лидерами".

Ушаков отметил, что неформальные обсуждения между лидерами государств "очень полезны".

По его словам, вчера приехали все восемь лидеров, включая президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и президента Таджикистана Эмомали Рахмона.