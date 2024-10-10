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Из пригорода Майкопа после атаки дронов эвакуированы 40 человек

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Несколько десятков человек вывезли из поселка Родниковый под Майкопом из-за атаки украинских беспилотников минувшей ночью, сообщили "Интерфаксу" в правительстве Адыгеи.

"На данный момент эвакуированы из поселка Родниковый 40 человек, из них 13 детей. Часть находится в ПВР в станице Ханской. Многие принимают решение на время остаться у родственников", - сказал собеседник агентства.

Ранее глава республики Мурат Кумпилов заявил, что минувшей ночью пригород Майкопа подвергся атаке беспилотников. Обошлось без жертв и пострадавших. Была организована эвакуация жителей Родникового. Пункт временного размещения развернут в станице Ханская. В Майкопе усилены меры безопасности после произошедшего.

Майкоп Адыгея
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