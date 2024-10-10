В Адыгее завершили эвакуацию жителей поселка под Майкопом после атаки дронов

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Все жители поселка Родникового под Майкопом эвакуированы после атаки украинских дронов, сообщил в четверг глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

"На данный момент все жители поселка Родникового находятся в безопасности. Все были организованно эвакуированы в пункт временного размещения. Сейчас там остаются порядка 30 человек, остальные уехали к родственникам", - написал Кумпилов в своем телеграм-канале.

Он отметил, что все находящиеся в ПВР обеспечены горячим питанием. Их обследовали медработники.

"Особое внимание уделяется пожилым людям. Три пенсионера были помещены в гериатрическое отделение больницы. Люди смогут вернуться в свои дома сразу же после завершения работы спецслужб", - добавил Кумпилов.

Ранее он сообщил, что минувшей ночью пригород Майкопа подвергся атаке беспилотников. Обошлось без жертв и пострадавших. Была организована эвакуация жителей Родникового. Пункт временного размещения развернут в станице Ханская. В Майкопе усилены меры безопасности после произошедшего. По данным правительства республики, из поселка были эвакуированы 40 человек, в том числе 13 детей.