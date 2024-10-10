В Кремле поддерживают подключение новых членов БРИКС как "государства-партнеров"

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Россия считает, что дальнейшее расширение БРИКС целесообразно осуществлять путем налаживания партнерских связей с заинтересованными государствами, заявил журналистам помощник президента Юрий Ушаков.

"Мы считаем, что формула "страна-партнер" - весьма подходящая в данной ситуации, когда количество стран БРИКС резко увеличилось в ходе саммита в ЮАР, - сказал он. - В настоящее время мы считаем, что удобнее было бы подключать новых членов через категорию "государство-партнер".

По его словам, у Москвы есть собственные соображения по вопросу, кого можно было бы приглашать в качестве государства-партнера БРИКС в первую очередь.

"Мы считаем, что вполне логично рассмотреть заявки тех стран СНГ, которые заинтересованы в сотрудничестве с БРИКС. Если посмотреть более широко, то я бы считал, что, конечно, авторитету БРИКС способствовало бы, если бы то или иное место в нашем сотрудничестве заняла такая страна, как Индонезия - огромная страна и по территории, и по населению, ведущее мусульманское государство", - привел примеры Ушаков и добавил, что окончательное решение зависит от Джакарты.

Он также заявил, что внутри самой БРИКС нет единого подхода по вопросу дальнейшего расширения объединения.

"Некоторые из нынешних членов считают, что лучше остановиться на десятке, повременить с расширением, другие выступают за прием новых членов, то есть дальнейшее расширение объединения и, более того, называют конкретные страны, которые могли бы быть в качестве членов", - сказал он.

По мнению Ушакова, лидеры БРИКС обсудят этот вопрос в Казани.

"Надеюсь, нам до саммита удастся выработать модальности категории "государство-партнер", и после этого можно будет обсуждать возможные кандидатуры тех стран, которые могли бы стать государством-партнером БРИКС", - заявил он.

Ушаков отметил, что практика постепенного подключения к работе существует и в других международных структурах, в частности в ШОС.

Как заявил помощник российского президента, в настоящее время тридцать четыре государства проявляют интерес к полномасштабному членству, или к той или иной форме сотрудничества с БРИКС.

При этом он подчеркнул, что "двери БРИКС для государств-единомышленников, которые разделяют основные принципы и цели объединения, открыты".