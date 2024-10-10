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"Газпром" заявил о готовности к работе предстоящей зимой

Отбор газа из российских подземных хранилищ пока не начинался, заявили в компании

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Производственный комплекс "Газпрома" готов к работе в зимнем сезоне, сообщил журналистам заместитель председателя правления компании Виталий Маркелов.

"К зиме готовы", - прокомментировал он в кулуарах Петербургского международного газового форума.

Маркелов добавил, что пока не начинался отбор газа из российских подземных хранилищ: "Нет, ну как, на улице тепло еще".

Как сообщалось, к наступающему отопительному сезону 2024-2025 годов намечено создать оперативный резерв газа в ПХГ на территории России в объеме 73,034 млрд куб. м. Потенциальная максимальная суточная производительность хранилищ будет сохранена на уровне предыдущего сезона - 858,8 млн куб. м.

Виталий Маркелов Газпром
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