"Газпром" и CNPC подписали координационное соглашение к договору о поставках газа

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - "Газпром" и китайская CNPC подписали координационное соглашение - приложение к долгосрочному договору купли-продажи природного газа по "дальневосточному" маршруту, сообщила российская компания.

Документ, в частности, регулирует взаимодействие сторон при эксплуатации смежных газопроводных систем при осуществлении будущих поставок российского газа в Китай.

В феврале 2022 года компании подписали долгосрочный контракт на поставку газа по "дальневосточному" маршруту. После выхода проекта на полную мощность объем поставок российского трубопроводного газа в Китай увеличится на 10 млрд куб. м и в совокупности достигнет 48 млрд куб. м в год.

В ноябре 2023 года "Газпром", CNPC и Китайская национальная трубопроводная корпорация (PipeChina) подписали соглашение, регулирующее взаимодействие сторон по вопросам проектирования и строительства трансграничного участка газопровода для поставок газа в Китай по "дальневосточному" маршруту.