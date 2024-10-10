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Глава Крыма сообщил о выбросе горючих материалов на терминале нефтебазы в Феодосии

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Выброс горючих материалов произошел на одном из терминалов нефтебазы в Феодосии, сообщил в четверг глава Крыма Сергей Аксенов.

"В связи с пожаром произошел выброс горючих материалов на одном из терминалов (...) На данный момент зона эвакуации не увеличивается. Принимаются все меры для ликвидации ЧС", - написал Аксенов в своем телеграм-канале.

Он отметил, что ситуацию держит на личном контроле, доклады получает каждые 30 минут.

Возгорание на нефтебазе в Феодосии произошло в утром 7 октября, о пострадавших не сообщалось. В связи с происшествием движение транспорта перекрыто по части Керченского шоссе, ул. Геологической и ул. Федько, которые проходят по границе объекта. В городе введен режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального уровня, отселено более тысячи жителей окрестных домов.

Сергей Аксенов Крым Феодосия
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