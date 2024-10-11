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Факельное горение на нефтетерминале в Феодосии прекратилось

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Факельное горение, начавшееся в минувший четверг на нефтяном терминале в Феодосии (Крым), отсутствует, сообщил глава администрации города Игорь Ткаченко.

"На 8 часов утра факельное горение на территории нефтяного терминала отсутствует. Ситуация стабилизировалась и находится полностью под контролем", - написал Ткаченко в пятницу в своем телеграм-канале.

Он также сообщил, что службы ведут работы по ликвидации последствий возгорания. Роспотребнадзор осуществляет постоянный мониторинг качества воздуха в районе пожара.

"На 6 часов сегодняшнего утра превышений предельно допустимых концентраций не зарегистрировано", - уточнил глава администрации.

В четверг вечером глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на одном из терминалов нефтебазы в Феодосии произошел выброс горючих материалов. Зона эвакуации не увеличивалась.

Возгорание на нефтебазе в Феодосии произошло утром 7 октября, о пострадавших не сообщалось. В связи с происшествием продолжает действовать ограничение на движение транспорта по части Керченского шоссе, ул. Геологической и ул. Федько, которые проходят по границе объекта. В городе введен режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального уровня, отселено более тысячи жителей окрестных домов.

Сергей Аксенов Крым Феодосия Игорь Ткаченко
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