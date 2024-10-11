Заболеваемость ожирением младших школьников в РФ снижается, подростков - растет

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор наблюдает положительную тенденцию снижения показателя распространенности ожирения и избыточного веса среди детей школьного возраста, отмечается снижение ожирения среди учащихся младших классов, однако в среди учащихся средней и старшей школы этот показатель сохраняет тенденцию к росту.

"Результаты оценки распространенности ожирения и избыточного веса, по данным мониторинга школьников, свидетельствуют о наметившейся положительной тенденции убыли показателя в данной когорте населения. (...) мы фиксируем снижение распространенности ожирения обучающихся начальной школы, сравнимое с учениками 2-3 ступени обучения (средней и старшей школы - ИФ), где сохраняется тенденция к росту", - сообщила заместитель главы Роспотребнадзора Ирина Брагина на коллегии Роспотребнадзора.

Она отметила также тенденцию к снижению у детей заболеваний пищеварительной системы.

Кроме того, после введения требования использовать в питании детей йодированную соль, снизился показатель первичной заболеваемости щитовидной железы.

Брагина уточнила, что ведомством был проведен мониторинг фактического питания детей школьного возраста в 16 тыс. общеобразовательных организаций, в нем приняли участие 675 тыс. учащихся

В рамках мониторинга также был отмечен рост потребления детьми фруктов, овощей и сокращение количества детей, которые досаливают пищу и употребляют излишнее количество сахара. Причем, привычка не досаливать еду и добавлять сахар у детей младшей школы выше, чем у учащихся средней и старшей школы.

Также дети стали больше выбирать полезные продукты. Почти в три раза снижается число детей, выбирающих кондитерские изделия.

"Но мы отмечаем, что пока практически без особой динамики остаются показатели распространенности среди школьников, особенно подросткового возраста, таких продуктов, как выпечные изделия, пирожные, торты и колбасные изделия", - добавила она.

В сентябре министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что в России около 40 млн человек страдают ожирением. По словам министра, это заболевание запускает каскад других проблем со здоровьем - сахарный диабет второго типа, артериальная гипертония и другие.

Наибольший рост количества страдающих ожирением, по данным Росстата, отмечается в возрастной группе 15-17 лет, в которой заболеваемость на 100 тыс. населения в 2023 году составила 3 683 случая.

Ранее директор Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии министерства здравоохранения РФ Наталья Мокрышева сообщала, что, по данным исследований, в России у каждого третьего россиянина есть ожирение (около 45 млн человек). К ним отнесены как граждане с тяжелым ожирением, граждане с индексом массы тела 30+, так и те, кто имеет предизбыточный вес. Она также назвала "катастрофической" ситуацию среди детей.