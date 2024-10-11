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Товарооборот РФ и Ирана растет, но еще не отыграл прошлогоднее падение

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Тенденции во взаимной торговле России и Ирана хорошие, товарооборот показывает рост, сообщил президент России Владимир Путин.

"В этому году мы наблюдаем рост товарооборота. Правда, он не отыграл определенное падение прошлого года. Но тенденция хорошая", - отметил Путин на встрече в пятницу с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

"Мы активно работаем вместе на международной арене, и наши оценки происходящих событий в мире часто очень близки", - добавил российский президент.

Владимир Путин Иран РФ
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