Президент Ирана обсудил с Путиным энергетику и конфликты на Ближнем Востоке

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным уделил внимание проектам в сфере энергетики, сообщает в ночь на субботу агентство "Мехр".

"Пезешкиан сообщил, что во время переговоров с Путиным речь шла о разных проектах в сфере энергетики, железнодорожного сообщения, нефтехимии", - пишет агентство о состоявшейся в пятницу в Туркмении встрече.

Кроме того, иранский президент заявил, что обсудил с российским коллегой региональные проблемы и призвал РФ занять более жесткую позицию в отношении действий Израиля в секторе Газа и в Ливане.

Пезешкиан по итогам визита в Туркмению заявил о готовности продолжать развивать отношения с соседними странами.

"Президент провел встречи с региональными лидерами. Он сообщил, что переговоры с ними касались газа, транспорта, электричества, соглашений о трансграничной торговле", - пишет "Мехр".

Агентство напоминает, что Пезешкиан встретился с лидерами Туркмении, Узбекистана.

"По словам президента Ирана, в течение следующего месяца будут сформированы рабочие группы для завершения работы и подписания соглашений", - отмечается в сообщении.

Пезешкиан подчеркнул важность для Ирана сотрудничества с соседями, которое, по его словам, сводит на нет вводимые США и европейскими странами санкции против Тегерана.