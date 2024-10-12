Поиск

БПЛА с неразорвавшейся частью найден во дворе многоэтажки на Кубани

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Фрагмент беспилотника с неразорвавшейся частью обнаружен во дворе многоквартирного дома в Приморско-Ахтарске Краснодарского края после ночной атаки дронов ВСУ, сообщает оперштаб региона в субботу.

Как говорится в сообщении в его телеграм-канале, на месте работают экстренные и специальные службы.

Отмечается, что жителей двух ближайших многоквартирных домов эвакуировали для проведения необходимых действий по удалению и уничтожению устройства.

Пострадавших и разрушений нет, добавили в ведомстве.

Краснодарский край Приморско-Ахтарск
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Алишер Усманов подал жалобу в прокуратуру Кельна на немецкого журналиста

Ограничения в работе аэропорта Казани сняты

Ограничения в работе аэропорта Казани сняты

Лицензия OFAC на операции с группой Мосбиржи истекла

Лицензия OFAC на операции с группой Мосбиржи истекла

Многоквартирный жилой дом загорелся в Нефтеюганске на площади 720 кв. м

Автомобиль обстрелян при въезде в столицу Ингушетии

Более 10% процедур личного банкротства россиян проводится во внесудебном порядке

В ВТБ считают невозможным сбить инфляцию только инструментарием ЦБ

Что произошло за день: пятница, 11 октября

ФАС запросила у производителей и ритейлеров информацию о ценах на рыбу

Росстат отметил подорожание хлеба в сентябре на 12,7% год к году

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });