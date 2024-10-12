БПЛА с неразорвавшейся частью найден во дворе многоэтажки на Кубани

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Фрагмент беспилотника с неразорвавшейся частью обнаружен во дворе многоквартирного дома в Приморско-Ахтарске Краснодарского края после ночной атаки дронов ВСУ, сообщает оперштаб региона в субботу.

Как говорится в сообщении в его телеграм-канале, на месте работают экстренные и специальные службы.

Отмечается, что жителей двух ближайших многоквартирных домов эвакуировали для проведения необходимых действий по удалению и уничтожению устройства.

Пострадавших и разрушений нет, добавили в ведомстве.