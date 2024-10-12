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Найденный на Кубани БПЛА с неразорвавшейся частью уничтожен

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Фрагмент беспилотника с неразорвавшейся частью, обнаруженный во дворе многоквартирного дома в Приморско-Ахтарске Краснодарского края, уничтожен, сообщил глава города Максим Бондаренко в своем телеграм-канале в субботу.

Ранее сообщалось, что после ночной атаки дронов во дворе многоквартирного дома в Приморско-Ахтарске найден фрагмент БПЛА с неразорвавшейся частью. Жителей двух ближайших домов эвакуировали. Пострадавших и разрушений нет.

Приморско-Ахтарск Краснодарский край Максим Бондаренко
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