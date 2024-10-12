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Кадыров сообщил, что спасатели разбирают завалы на месте взрыва АЗС в Грозном

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Пожар на автозаправочной станции в Грозном после взрыва цистерны с газом ликвидирован, спасатели МЧС ведут разбор завалов, сообщил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.

"В настоящее время возгорание ликвидировано, спасатели ведут работы по разбору завалов", - написал он в своем телеграм-канале в субботу.

Кадыров подтвердил информацию о том, что при взрыве цистерны погибли четверо человек, включая двух детей.

Он отметил, что лично контролирует ситуацию. Глава республики также выразил соболезнования родным и близким погибших.

Ранее в субботу МЧС РФ сообщило о взрыве цистерны с газом с последующим горением на проспекте Моххамеда Али в Грозном.

Рамзан Кадыров Грозный
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