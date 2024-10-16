Арестован владелец АЗС в Чечне, где при пожаре и взрыве погибли четыре человека

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Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Под стражу заключен владелец АЗС в Грозном, на которой 12 октября в результате пожара и взрыва погибли люди, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по республике.

"По подозрению в выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст.238 УК РФ), задержан 55-летний владелец автозаправочной станции. По ходатайству следователя судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

По данным следствия, возгорание произошло в результате нарушения владельцем АЗС требований безопасности при эксплуатации пожароопасного объекта.

Ранее сообщалось, что 12 октября на автомобильной газозаправочной станции в Байсангуровском районе Грозного произошло возгорание, последовал взрыв. Погибли четыре человека, в том числе двое несовершеннолетних. В рамках расследования обстоятельств происшествия был задержан и позже арестован водитель автоцистерны.