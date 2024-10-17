В Курской области в АПК ввели режим ЧС из-за засухи

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - В Курской области ввели режим чрезвычайной ситуации в агропромышленном комплексе, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Это решение приняли из-за "погодных условий, характеризующихся агрометеорологическими явлениями в виде атмосферной и почвенной засухи, приведшими к гибели озимых сельскохозяйственных культур".

Объявление чрезвычайной ситуации в АПК, в частности, призвано помогать аграриям в получении страховых выплат.