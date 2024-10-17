МИД заявил, что РФ выражает полную поддержку Временным силам ООН в Ливане и БАПОР

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Россия выражает свою полную поддержку Временным силам ООН в Ливане (BCOOHЛ) и Ближневосточному агентству ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), считает реакцию СБ ООН на обстрелы с израильской стороны позиций миротворцев недостаточной, сообщает МИД РФ.

"Россия выражает свою полную поддержку Временным силам ООН в Ливане и БАПОР, продолжит активные усилия в СБ и ГА ООН в пользу как соблюдения и уважения имеющихся резолюций, так и принятия единственно верного в нынешних условиях решения в пользу немедленного и повсеместного прекращения огня, обеспечения безопасного гуманитарного доступа и перезапуска мирного процесса ближневосточного урегулирования на общепризнанной международно-правовой основе", - говорится в сообщении, опубликованном в четверг на сайте российского внешнеполитического ведомства.

14 октября в СБ ООН состоялись внеочередные консультации о положении в Ливане, по итогам которой удалось согласовать элементы для прессы.

"Со своей стороны Россия считает реакцию СБ ООН недостаточной и оторванной от реалий "на земле" из-за стараний США политически "прикрыть" Израиль. Паралич главного органа по поддержанию международных мира и безопасности на фоне беспрецедентного взрыва на Ближнем Востоке, безусловно, подрывает авторитет Совета Безопасности", - отмечают на Смоленской площади.

В МИД РФ подчеркивают, что характерной особенностью нынешнего кризиса является прямая агрессия против ООН и ее специализированных агентств. "За год военной операции Израиля в секторе Газа были убиты 307 гуманитарных работников, включая 229 сотрудников БАПОР. Против самого Агентства, являющегося уникальной структурой по защите прав и оказанию помощи палестинцам на оккупированной территории и в соседних арабских странах, Израилем при поддержке США развязана кампания на его уничтожение", - говорится в сообщении.

"Теперь под израильскими ударами оказались миротворцы BCOOHЛ, размещенные в Ливане по официальной просьбе Бейрута в соответствии с решениями СБ ООН (последняя резолюция 2749 принята единогласно 28 августа). Представители израильского руководства безапелляционно требуют вывода "голубых касок", в том числе от генсекретаря ООН, которого до этого объявили персоной "non grata", - добавили в ведомстве.

На Смоленской площади отмечают, что израильская сторона игнорирует "при этом тот факт, что соответствующее решение могут принять только страны-члены Совета Безопасности ООН, определяющие мандат и модальности работы контингента BCOOHЛ (свыше 10 тыс. человек из 50 стран мира), а также правительство Ливана в качестве страны пребывания миротворцев".

"В результате в принятых СБ ООН элементах для прессы лишь выражена "серьезная обеспокоенность" в связи с некими обстрелами позиций ВСООНЛ и ранением миротворцев. Содержится общий призыв уважать требования безопасности как миротворцев ВСООНЛ, так и их объектов. Отмечена необходимость неких дипломатических усилий, которые бы привели к долгосрочному прекращению конфликта на основе выполнения резолюции Совета Безопасности ООН 1701", - говорится в сообщении.

Ранее в октябре сообщалось об обстрелах израильской армией штаба Временных сил ООН в Ливане, миротворческие силы обвинили ЦАХАЛ в проникновении на пост на двух танках.

С конца сентября Израиль активно наносит авиаудары по югу Ливана и Бейруту, уничтожая инфраструктуру "Хезболлы". Армия обороны Израиля также объявила о начале ограниченных наземных рейдов против объектов группировки в приграничном районе на юге Ливана.