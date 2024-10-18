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Путин уверен в усилении роли БРИКС в глобальной экономике

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - БРИКС играет заметную роль в глобальной экономике и будет генерировать основной рост глобального ВВП в будущем, считает президент РФ Владимир Путин.

"БРИКС уже играет заметную роль в глобальной экономике не только сегодняшнего дня. Она будет повышаться в дне завтрашнем. Страны, входящие в наше объединение, фактически являются драйверами экономического мирового роста. Именно в БРИКС в обозримой перспективе будет генерироваться основной рост глобального ВВП", - сказал Путин, выступая на Деловом форуме БРИКС.

Он заявил, что именно на БРИКС приходится порядка четверти мирового экспорта товаров. "При этом компания стран объединения доминирует на многих ключевых рынках, в том числе энергетических ресурсов, металлов, продовольствия", - заметил президент.

"Совокупный ВВП объединения составляет более 60 трлн долларов, а общая доля в мировом валовом продукте уверенно превышает соответствующий показатель так называемой "Группы семи" и продолжает расти", - сказал он.

Путин отметил, что в последние десятилетия свыше 40% прироста глобального ВВП приходилось именно на государства БРИКС. "По итогам текущего года средние темпы экономического роста в БРИКС прогнозируются на уровне 4%. Это выше темпов в странах "семерки". Там всего 1,7%. А общемировые темпы будут 3,2%", - сказал Путин.

Владимир Путин БРИКС
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