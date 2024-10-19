Правительство РФ выделит еще свыше 17 млрд руб. на льготные кредиты в АПК

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Правительство России выделит дополнительно более 17 млрд рублей на предоставление льготных кредитов аграриям.

"Правительство продолжает поддержку программы льготного кредитования сельхозпроизводителей. В 2024 году на эти цели будет дополнительно выделено 17,4 млрд рублей", - говорится в сообщении, размещенном в субботу на сайте кабинета министров. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Финансирование из резервного фонда позволит сохранить льготную программу кредитования со ставкой до 3% по инвестиционным займам, которые предоставляются предприятиям агропромышленного комплекса на производство и переработку сельхозпродукции. Это даст возможность реализовывать крупные инвестиционные проекты в отрасли, наращивать объемы производства и увеличивать переработку сельхозпродукции", - отмечается в сообщении.

Уточняется, что благодаря дополнительным средствам будет просубсидировано не менее 24 тыс. ранее выданных аграриям кредитов.

"Рассчитываем, что такой шаг улучшит финансовую устойчивость агросектора", - отметил Мишустин на заседании правительства 17 октября. Он добавил, что такое решение позволит сельхозпроизводителям успешно выполнять задачи продовольственной безопасности, предоставляя гражданам широкий выбор отечественных продуктов питания.

Программа льготного кредитования для аграриев была запущена в 2017 году. В ее рамках сельхозпроизводители могут взять краткосрочный (до 2 лет) или инвестиционный (до 15 лет) кредит по льготной ставке. В текущем году на субсидирование этой программы из федерального бюджета дополнительно было направлено 25 млрд рублей.