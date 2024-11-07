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Кабмин РФ выделит дополнительно свыше 30 млрд руб. на льготные кредиты для АПК

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Правительство РФ выделит дополнительно свыше 30 млрд рублей на субсидирование льготной программы кредитования аграриев, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина в четверг.

"Для обеспечения устойчивости сельхозпроизводителей правительство выделит дополнительно более 30 млрд рублей для оплаты принятых обязательств по ранее выданным кредитам. Это позволит профинансировать не менее 50 тыс. займов, уже полученных аграриями", - сказал он.

Мишустин напомнил, что аграрии получают субсидирование на ряд кредитных программ, которое делает доступными займы по льготной ставке для длительных инвестпроектов и на короткий срок. Он подчеркнул важность сохранения таких возможностей для АПК.

"Рассчитываем, что это решение будет способствовать сохранению рентабельности как конкретных хозяйств, так и всей отрасли в целом. Крайне важно обеспечить развитие внутреннего производства в соответствии с потребностями", - сказал глава правительства. Он поручил Минсельхозу разработать системные меры по наращиванию предложения сельхозпродукции.

Михаил Мишустин Минсельхоз РФ
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