Кабмин направит более 6 млрд руб. на сохранение льготной ипотеки в сельской местности

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Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Более 6,8 млрд рублей будет направлено на сохранение программы льготной ипотеки в сельской местности, а также программы льготных кредитов на благоустройство домов. Соответствующее распоряжение подписал глава правительства России Михаил Мишустин, сообщается в воскресенье на сайте кабинета министров.

"Из общей суммы более 6,4 млрд рублей предназначено для продолжения льготной ипотечной программы со ставкой до 3% годовых. Решение позволит просубсидировать в 2024 году 142,8 тыс. ранее выданных займов", - говорится в сообщении.

Говоря о принятом решении на заседании правительства 17 октября, Мишустин отметил, что возможностями улучшить свои жилищные условия с помощью этой ипотечной программы за последние четыре с лишним года воспользовались уже свыше 160 тысяч заемщиков, отмечается в сообщении.

Программа по выдаче ипотечных кредитов в сельской местности работает с 2020 года. Она предполагает в том числе строительство домов собственными силами, приобретение квартир в домах высотой не более пяти этажей, приобретение готовых жилых домов или жилых домов с земельными участками, информирует кабмин.

"Кроме того, почти 330 млн рублей пойдет на продолжение реализации программы льготных кредитов на благоустройство домовладений по ставке до 5%. Заемные средства можно тратить в том числе на проведение в дом электро-, водо- и газоснабжения, канализации, отопления, а также на ремонт инженерных систем и кровли", - говорится в сообщении правительства.

Как отмечается, работа ведется в рамках государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий".