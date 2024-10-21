На портале "Работа России" появится единая система сбора кадровой потребности

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Единая централизованная система сбора кадровой потребности в России будет создана на портале "Работа России"; она позволит вести учет по всем уровням образования, сообщили в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой.

"В настоящее время на ЕЦП "Работа России" создается единая централизованная система сбора кадровой потребности в стране", - сообщили чиновники после заседания межведомственной рабочей группы по реагированию на ситуацию, складывающуюся на рынке труда.

Система позволит видеть полную детализацию квоты работодателя, вести учет кадровой потребности по всем уровням образования, синхронизировать прогноз потребности экономики страны в кадрах и формирование контрольных цифр приема в вузы и колледжи, в том числе по целевому приему.

"Абитуриентам данная мера позволит видеть действительно востребованные на рынке труда страны профессии", - подчеркнули в аппарате.

Там также сообщили, что в рамках активной заявительной компании 2024 года, поступающими подано почти 229 тысяч заявок на целевое обучение, из которых 190 тысяч заявок в вузы и 38 тысяч заявок в учреждения среднего профессионального образования. Заказчиками целевого обучения было размещено на портале "Работа России" - около 80 тысяч предложений, которые включали порядка 173 тысяч учебных мест, в том числе 116 тысяч в учреждениях СПО и почти 57 тысяч в вузах.

Круг работодателей, которые получат право заключать целевые договоры, будет расширяться, добавили в аппарате.

По итогам заседания Роструду поручено доработать цифровую платформу "Работа России" для создания единой централизованной системы сбора кадровой потребности в стране. Кроме того, Минтруду совместно с Минобрнауки поручено "сформировать единый справочник специальностей в связке с общероссийским классификатором занятий".